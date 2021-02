Ex Milan, Balotelli: “Sono molto felice, mi manca solo l’amore” | News (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Balotelli ha risposto a varie domande dei followers sul suo profilo Instagram: l'ex attaccante del Milan dice di essere felice Ex Milan, Balotelli: “Sono molto felice, mi manca solo l’amore” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 febbraio 2021) Marioha risposto a varie domande dei followers sul suo profilo Instagram: l'ex attaccante deldice di essereEx: “, miPianeta

Ultime Notizie dalla rete : Milan Balotelli Una chiacchierata con bomber Alessandro Ambrosi

Il Milan sta andando oltre ogni previsione anche se nel periodo della ripresa post Covid aveva ... La squadra e' forte ed hanno tutto per salire in Serie A.' Mario Balotelli, puo' essere un valore? ' Io ...

Mario Balotelli su Salvini: "Su certi punti ha le idee chiare e le sue ragioni"

Anche l'ex centravanti di Inter e Milan ha polemizzato spesso via social con il leader della Lega ... La ricerca di fidanzata per Anastasio In precedenza, Balotelli aveva lanciato un appello da novello ...

Ex Milan, Balotelli: “Sono molto felice, mi manca solo l’amore” | News Pianeta Milan Mario Balotelli, sfogo sui social

Su Instagram SuperMario, attualmente fermo per infortunio, si è sfogato riguardo alla sua situazione sentimentale: “Sono felice, mi manca solamente l’amore per raggiungere quella felicità a 360 gradi” ...

Monza, Balotelli risponde alle critiche | "Non sono arrogante"

Il palermitano, quindi, ribadisce il suo stato di single e rivela di essere assolutamente sereno e concentrato sul suo futuro al Monza. Tante le critiche che gli sono arrivate negli anni e etichetta d ...

