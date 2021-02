Effetto Draghi e Spread: il MES si allontana, ecco perchè (Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra passato un secolo da quando il leader di IV Matteo Renzi “minacciava” di far cadere il Governo giallorosso, “reo” tra le tante cose di non voler accedere ai fondi messi a disposizione dal MES, “un’ occasione da non perdere per nessun motivo”, si diceva. In realtà, da allora, sono passati pochi giorni, il Conte bis è ormai un lontano ricordo, rimpiazzato dal nuovo esecutivo che, tra pochi giorni, sarà guidato da Mario Draghi, a lavoro su squadra e programma. Un nome il suo che è considerato ad ogni latitudine una garanzia o “una polizza assicurativa per il futuro dei nostri figli”, per usare le parole del Senatore di Rignano sull’Arno. Accolto tra gli applausi a Bruxelles, ha incassato elogi trasversali anche da stampa internazionale che ha dedicato all’ex Presidente BCE prime pagine e titoli: Dopo aver salvato l’euro, salverà anche l’Italia? TUTTI SUL TRAM – ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra passato un secolo da quando il leader di IV Matteo Renzi “minacciava” di far cadere il Governo giallorosso, “reo” tra le tante cose di non voler accedere ai fondi messi a disposizione dal MES, “un’ occasione da non perdere per nessun motivo”, si diceva. In realtà, da allora, sono passati pochi giorni, il Conte bis è ormai un lontano ricordo, rimpiazzato dal nuovo esecutivo che, tra pochi giorni, sarà guidato da Mario, a lavoro su squadra e programma. Un nome il suo che è considerato ad ogni latitudine una garanzia o “una polizza assicurativa per il futuro dei nostri figli”, per usare le parole del Senatore di Rignano sull’Arno. Accolto tra gli applausi a Bruxelles, ha incassato elogi trasversali anche da stampa internazionale che ha dedicato all’ex Presidente BCE prime pagine e titoli: Dopo aver salvato l’euro, salverà anche l’Italia? TUTTI SUL TRAM – ...

"Effetto Draghi" e Spread: il MES si allontana, ecco perchè

Intanto, la caduta libera dello spread, innescata dalla fiducia degli investitori in Mario Draghi, ha già un primo effetto concreto sulle nostre tasche e sulle prossime mosse. qualcuno potrà anche ...

