Ecco la Ducati 2021 | Dall' Igna “Ci manca poco per giocarci il titolo”

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laufficiale si mostra al grande pubblico in vista del Mondialedi MotoGP. Sono state scoperte le livree – caratterizzate da un forte tono di colore rosso – delle nuove Desmosedici sulle quali saranno protagonisti Jack Miller (numero 43) e Francesco Bagnaia (numero 63), sostituendo di fatto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. L'azienda di Borgo Panigale proverà a riscattare un 2020 agrodolce con i nuovi piloti e Luigi, direttore generale della, non nasconde le ambizioni. “Ci sono dei componenti congelati che dovranno essere uguali all'anno scorso, mentre nell'aereodinamica c'è un lavoro che punta a farci arrivare pronti al Mondiale. Non sarà la miglior moto della griglia, ma ci permetterà di ottenere dei risultati importanti....

Svelata on line, come imposto dai protocolli sanitari, la nuovaper la stagione 2021 della MotoGP. Rossa, fiammante, accattivante, nel puro stile delle moto di Borgo Panigale, questa Desmosedici 2021 ha ritocchi estetici sulla carene che la rendono ancora ...Una scelta, quella della, in netta rottura con il passato e che fa della casa italiana l'unica delle grandi ad aver cambiato entrambi i piloti per il 2021.Presentazione Ducati MotoGp 2021 in streaming video e diretta tv: svelata la Rossa di Borgo Panigale di Miller e Bagnaia per il prossimo Mondiale.Ufficiale la lista dei piloti che parteciperanno al Mondiale Superbike 2021. Quattro italiani all'assalto del campione Johnny Rea ...