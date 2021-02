Dogecoin | la criptovaluta nata per scherzo che punta alla luna

(Di martedì 9 febbraio 2021) La sua storia è tutto un programma, o meglio uno, per giunta anche molto redditizio. Si parla di, una moneta digitaleper gioco e che ha nel logo l’immagine del cane Shiba Inu, un meme di internet. Il valore di mercato ha raggiunto ormai quasi 10 miliardi di dollari. Anche perché per qualche giorno le attenzioni del fondatore di Tesla Elon Musk su twitter si sono spostate dai BitCoin a un’altraappunto. Già giovedì scorso in una serie di tweet su Doge, Musk aveva messo in fibrillazione l’universo delle criptovalute con la quotazione delschizzata in alto fino a +70%. In uno dei suoi tweet, Musk ha condiviso un meme ispirato al Re Leone che raffigura se stesso che solleva l’iconico cane Shiba Inu di Doge. Successivamente sono ...

Anche perché per qualche giorno le attenzioni del fondatore di Tesla Elon Musk su twitter si sono spostate dai BitCoin a un'altraappunto. Già giovedì scorso in una serie di ...Musk che investe 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin e fa impennare la, Musk che guarda alche subito dopo schizza a +800%, Musk che approda su Clubhouse e lo fa esplodere, Musk ...Già giovedì scorso in una serie di tweet su Doge, Musk aveva messo in fibrillazione l’universo delle criptovalute con la quotazione del Dogecoin schizzata in alto fino a +70%. In uno dei suoi tweet, M ...Non solo Tesla, sempre in primo piano con i vari annunci da Twitter del suo fondatore Elon Musk: prima o poi anche Apple potrebbe puntare sul Bitcoin: a quel punto, anche i più scettici capitolerebber ...