Digitale | Liuzzi Mise | 4 mln per settore videogiochi | decreto in Gazzetta

... l'intrattenimentorientra a tutti gli effetti tra le politiche industriali digitali del Paese'. Lo afferma la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Mirella, commentando la misura ......l'industria dei videogiochi pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale - l'intrattenimentorientra a tutti gli effetti tra le politiche industriali digitali del Paese ", ha detto Mirella. ...Il First Playable Fund, ovvero il fondo da 4 milioni di euro deciso dal governo a supporto dell'industria italiana del gaming è finalmente partito. Il decreto che istituisce il fondo è stato pubblicat ...Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il First Playable Fund, che mette a disposizione 4 milioni di euro per l’industria dei videogiochi. Come ottenere i fondi ...