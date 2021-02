Demet Ozdemir si è fidanzata | altro che Can | ecco chi è il bellissimo compagno

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 9 febbraio 2021)è la grande protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno, insieme a Can Yaman. E mentre l’attore turco pubblica una foto in compagnia di Diletta Leotta, l’atttrice che interpreta Sanem non vuole essere da meno.la in unscatto pubblicato su Instagram con il suo. IldiNei giorni scorsi l’attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta, hanno pubblicato uno scatto insieme. L’altra grande protagonista della soap DayDreamer – Le Ali del Sogno,, non ha voluto essere da meno. Ed ha pubblicato, sul suo account Instagram ufficiale, unscatto che la ritrae insieme al suo ...