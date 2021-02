Dall' Igna | ' L' obiettivo del 2021 è di avere una Ducati protagonista'

(Di martedì 9 febbraio 2021) La presentazione delle moto per la prossima stagione è sempre un momento molto sentito, da ogni Casa. Lanon fa eccezione e nello svelare la Desmosedici per il mondiale MotoGPgonfia il ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Presentazione @ducaticorse 2021: Gigi Dall'Igna, 'Bisogna migliorare e alzare l’asticella' - - motograndprixit : #MotoGP | Presentazione @ducaticorse 2021: Gigi Dall'Igna, 'Bisogna migliorare e alzare l’asticella' -… - Top_Gun90 : RT @ducaticorse: ??? Luigi Dall'Igna: #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam - IlModeratoreWeb : Ecco la Ducati 2021, Dall’Igna “Ci manca poco per giocarci il titolo” - - nestquotidiano : Ecco la Ducati 2021, Dall’Igna “Ci manca poco per giocarci il titolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Dall Igna

La mente La mente della Desmosedici è Gigi, Direttore Generale di Ducati Corse, che evidenzia un punto di orgoglio: "Siamo spesso avanti nello studio di certe soluzioni tecniche e il fatto ...L'azienda di Borgo Panigale proverà a riscattare un 2020 agrodolce con i nuovi piloti e Luigi, direttore generale della Ducati, non nasconde le ambizioni. 'Ci sono dei componenti congelati ...Ducati ha presentato oggi il suo nuovo team ufficiale per la MotoGP 2021, con la nuova Desmosedici affidata a 2 nuovi piloti ...Svelata la moto di Francesco Bagnaia e Jack Miller, la nuova giovane coppia cui si affidano le ambizioni di Borgo Panigale per l'assalto al titolo. Il Ceo Domenicali: "La passione che ci anima è la no ...