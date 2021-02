(Di martedì 9 febbraio 2021) In relazione a un articolo sul libro di, pubblicato il 7 febbraio scorso su Huffpost, il procuratoreha ritenuto che il suo nome venisse citato in manierarispetto alle circostanze riportate. Ci scusiamo col dottor, con cui siamo incappati in uno spiacevole incidente. La correzione, oche dir si voglia, è avvenuta tempestivamente, dopo la pubblicazione dell’articolo. Queste poche righe per ribadire la nostra stima, per la persona e la sua storia e il rammarico per quanto accaduto.

HuffPostItalia : Citazione impropria su Armando Spataro nelle ricostruzioni di Palamara. Una rettifica -

Ultime Notizie dalla rete : Citazione impropria

L'HuffPost

In relazione a un articolo sul libro di Palamara , pubblicato il 7 febbraio scorso su Huffpost, il procuratore Armando Spataro ha ritenuto che il suo nome venisse citato in manierarispetto alle circostanze riportate. Ci scusiamo col dottor Armando Spataro, con cui siamo incappati in uno spiacevole incidente. La correzione, o rettifica che dir si voglia, è avvenuta ...Ed è soprattutto oggi, quanto il pericolo di una gestionedegli strumenti messi in campo ... Ecco perché oggi, quindi, la famosadell'antropologa Margaret Mead "Non dubitare mai che ...In relazione a un articolo sul libro di Palamara, pubblicato il 7 febbraio scorso su Huffpost, il procuratore Armando Spataro ha ritenuto che il suo nome venisse citato in maniera impropria rispetto ...Dopo il monologo su Pfizer e l'impropria citazione sui vetri di Murano, il sindaco Luigi Brugnaro attacca Luciana Littizzetto: «Scredita... Scopri di più ...