Calcio: Coppa Italia, l'Inter non va oltre lo 0-0 con la Juve, bianconeri in finale (2) (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - La spinta della squadra di Conte nella ripresa si accentua. Al 52' Barella serve Hakimi il cui sinistro a giro appena dentro l'area termina di poco oltre la traversa. Poco dopo ancora Inter pericolosa: palla recuperata sulla trequarti da Eriksen che lancia Lautaro che in scivolata tocca con il destro, venendo chiuso però con il corpo da Buffon in uscita. La Juve attende e riparte e al 64' McKennie da poco entrato lancia in area Ronaldo che, tutto solo, calcia d'esterno destro addosso a Handanovic in uscita. Al 70' ancora uno spunto di Ronaldo: Cr7 va via a Skriniar e a Barella al limite con un dribbling stretto e calcia di destro sul primo palo ma Handanovic riesce a respingere e Kolarov allontana. Passano i minuti e per l'Inter in te po stringe. Al 74' Perisic dalla sinistra serve al limite Sensi che ...

