Australian Open 2021, programma 10 febbraio: orari, tv, ordine di gioco, streaming (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani 10 febbraio si torna nuovamente in campo per il secondo turno degli Australian Open 2021, nello specifico giocheranno i tennisti della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del femminile e le emozioni non mancheranno di certo. Rivedremo nuovamente in campo Novak Djokovic (n.1 del mondo), che affronterà nel terzo match della sessione diurna Australiana (dalle 01.00 italiane) contro l’americano Frances Tiafoe, giustiziere di Stefano Travaglia, nella Rod Laver Arena. Osservati speciali anche la testa di serie n.3 del draw degli uomini Dominic Thiem che se la vedrà contro il tedesco Koepfer nel terzo incontro della sessione diurna Australiana (dalle 01.00 italiane) sulla Margaret Court Arena. Per quanto riguarda casa Italia, avremo in campo Sara Errani che se la vedrà ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani 10si torna nuovamente in campo per il secondo turno degli, nello specifico giocheranno i tennisti della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del femminile e le emozioni non mancheranno di certo. Rivedremo nuovamente in campo Novak Djokovic (n.1 del mondo), che affronterà nel terzo match della sessione diurnaa (dalle 01.00 italiane) contro l’americano Frances Tiafoe, giustiziere di Stefano Travaglia, nella Rod Laver Arena. Osservati speciali anche la testa di serie n.3 del draw degli uomini Dominic Thiem che se la vedrà contro il tedesco Koepfer nel terzo incontro della sessione diurnaa (dalle 01.00 italiane) sulla Margaret Court Arena. Per quanto riguarda casa Italia, avremo in campo Sara Errani che se la vedrà ...

Eurosport_IT : SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov… - Eurosport_IT : ORGOGLIOSI DI TE! ?? Jannik Sinner saluta gli Australian Open al primo turno ma l'azzurro ha combattuto con voglia… - TiebreaktennisI : Australian Open 2021, day 2: Nadal e Medvedev in carrozza. Italiani bene a metà - zazoomblog : Australian Open 2021 prima vittoria Slam per il 2003 Alcaraz Garfia: “Ero nervoso” - #Australian #prima #vittoria… - infoitsport : LIVE Berrettini-Anderson, Australian Open in DIRETTA: il romano sfida il veterano sudafricano -