Australian Open 2021 | Camila Giorgi chiamata all’impresa contro Iga Swiatek Sara Errani sfida Venus Williams

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo un esordio esaltante per, le azzurre si troveranno di fronte due avversarie di alto profilo. Decisamente più arduo il compito per la marchigiana che dovrà compiere una vera e propria impresa sportiva per superare Iga. Per l’esperta bolognese affrontaresarà un grande stimolo e, nonostante i favori del pronostico siano tutti dalla parte dell’americana, potrebbe regalare grandi emozioni ai tifosi azzurri. Primo turno abbastanza agevole perche ha sconfitto con un doppio 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova. Devastante Igache in poco più di un’ora si è sbarazzata della neerlandese Arantxa Rus. La polacca arriva a questo Slam come una delle grandi favorite al successo ...

Il tennista siciliano di Avola, numero 78 al mondo, ha liquidato per 3 set a zero lo svizzero Henri Laaksonen e ha passato il primo turno degli. Adesso per lui c'è il derby con Fabio ...Sei italiani si qualificano al secondo turno degli. Ci sono anche Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il primo ha superato per 6 - 4 6 - 2 6 - 3 il francese Pierre Hugues Herbert in appena un'ora e 54 minuti. Con il successo di Fognini,...Dopo la sconfitta contro Shapovalov nel primo turno degli Australian Open, per Jannik Sinner arrivano parole di grande stima e ammirazione da parte del campione spagnolo Rafa Nadal, che ha commentato ...Dopo un esordio esaltante per Sara Errani e Camila Giorgi, le azzurre si troveranno di fronte due avversarie di alto profilo. Decisamente più arduo il compito per la marchigiana che dovrà compiere una ...