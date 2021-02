Allungare la scuola fino al 30 giugno: siete d'accordo con Draghi? (Di martedì 9 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

LaStampa : Il premier comincia dalla scuola “Allungare l’anno” - auanasghens : Messaggio di un’insegnante sull’idea di #Draghi di allungare il calendario scolastico. I giornali per ora tutti zi… - kid_a1978 : @24Mattino potrebbe allungare la scuola, ma ricordo che soprattutto al sud, le strutture scolastiche non sono minim… - alepazoe : La scuola va messa al centro. Suggerisco di allungare l'anno scolastico fino a fine giugno dell'anno prossimo per r… - meschini_nito : Mario Draghi comincia dalla scuola “Allungare l’anno per recuperare la didattica persa” -