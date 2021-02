Al futuro governo Draghi non si può proprio dire no: addio coerenza! (Di martedì 9 febbraio 2021) di Andrea Taffi Al futuro governo Draghi non si può proprio dire di no. Gli unici che se lo possono permettere solo quelli di Fratelli d’Italia, tanto non andremo a votare e loro non rischiano di passare da disfattisti. Il sì a Draghi lo impone l’obbedienza a Mattarella, il quale, da ottimo presidente della Repubblica qual è, dopo il fallimento dell’esplorazione Fico, ha fatto l’unico discorso vero, serio e durissimo dell’ultimo decennio. E le nostre forze politiche hanno dovuto ascoltare. Perché il sì a Draghi (vale a dire al migliore premier possibile di un governo del presidente) lo impone la gestione sanitaria ed economica della pandemia: la campagna vaccinale e i soldi dell’Europa. Il sì a Draghi lo impone il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) di Andrea Taffi Alnon si puòdi no. Gli unici che se lo possono permettere solo quelli di Fratelli d’Italia, tanto non andremo a votare e loro non rischiano di passare da disfattisti. Il sì alo impone l’obbedienza a Mattarella, il quale, da ottimo presidente della Repubblica qual è, dopo il fallimento dell’esplorazione Fico, ha fatto l’unico discorso vero, serio e durissimo dell’ultimo decennio. E le nostre forze politiche hanno dovuto ascoltare. Perché il sì a(vale aal migliore premier possibile di undel presidente) lo impone la gestione sanitaria ed economica della pandemia: la campagna vaccinale e i soldi dell’Europa. Il sì alo impone il ...

