Umbria | terapie intensive occupate al 59%

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono stati 7.970 i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri in Italia su 144.270 test effettuati, 307 le vittime. In isolamento domiciliare ci sono 397.934 persone. Il tasso di positività è stato del 5,5% (al 5,6% domenica). Impennata dei ricoveri: le persone in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ordinari ci sono 19.527, più 261 unità. La regione con il maggior numero di nuovi casi è stata l’Emilia Romagna (1.273 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ancora in crescita i ricoverati Covid in, a oggi 500, 16 in più di ieri, 77 dei quali ... restano stabili i ricoveri nelleintensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 527. ...... mentre aumentano gli ingressi nelleintensive (+ 23 rispetto alla giornata di ieri) e nei ... Piemonte con 483, Sicilia con 478, Veneto con 442, Puglia con 377, Liguria 220, 190 in, 184 ...ù Coronavirus, ecco la mappa delle Regioni sotto pressione con le terapie intensive. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia sanitaria per i servizi regionali s ...500 ricoverati covid in Umbria, varianti brasiliana e sudafricana fanno paura in un territorio piccolo, uno in più ogni ora in ospedale ...