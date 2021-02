Tra programma e 'paletti', Draghi al giro di boa (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Parte oggi il secondo giro di consultazioni e intorno a Mario Draghi si moltiplicano i segnali dei partiti nella ricerca di formula e programma per fare partire il governo. Un cammino serrato e tuttavia non privo di tatticismi che potrebbero avere un impatto inaspettato. Dopo le questioni che nella ex maggioranza innesca la presenza della Lega in quella in costruzione, è della serata di ieri, per esempio, l'invito rivolto da Giuseppe Conte a M5s a distinguere tra alleati "leali" e chi "ha voltato le spalle" e ora "prova a lucrare" sulla situazione per "trarne vantaggio". Collegato in streaming con l'assemblea dei parlamentari 5 stelle il presidente del Consiglio uscente ha tratteggiato "condizioni", dei paletti in sostanza, che potrebbero rendere più difficile il gioco delle alleanze. Anche se Conte, che ha ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Parte oggi il secondodi consultazioni e intorno a Mariosi moltiplicano i segnali dei partiti nella ricerca di formula eper fare partire il governo. Un cammino serrato e tuttavia non privo di tatticismi che potrebbero avere un impatto inaspettato. Dopo le questioni che nella ex maggioranza innesca la presenza della Lega in quella in costruzione, è della serata di ieri, per esempio, l'invito rivolto da Giuseppe Conte a M5s a distinguere tra alleati "leali" e chi "ha voltato le spalle" e ora "prova a lucrare" sulla situazione per "trarne vantaggio". Collegato in streaming con l'assemblea dei parlamentari 5 stelle il presidente del Consiglio uscente ha tratteggiato "condizioni", deiin sostanza, che potrebbero rendere più difficile il gioco delle alleanze. Anche se Conte, che ha ...

