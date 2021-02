Superbowl 2021 | la prima volta di Bruce Springsteen in una pubblicità | lo spot è un inno all’unità dell’America

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Per lapresta il suo volto e la sua immagine per uno. Il boss è il protagonista delladella Jeep andata in onda durante il 55esimo. Due minuti con un messaggio di unità per gli Stati Uniti divisi dalla politica. Nelle immagini,parte da una piccola chiesa a Lebanon, in Kansas, nel centro esatto degli Usa, “aperti a tutti“, per dire che “il terreno su cui ci troviamo è un terreno comune“. E lo fa mentre si vede sua Jeep CJ-5 del 1980. “La nostra luce ha sempre trovato la sua strada nell’oscurità – aggiunge – E c’è speranza sulla strada che abbiamo davanti”. Lotermina con il messaggio “Agli Stati RiUniti d’America” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

