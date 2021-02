Spettacolo Super Bowl con un eterno Tom Brady (Di lunedì 8 febbraio 2021) La 55esima edizione del torneo simbolo della NFL ha visto trionfare la squadra di casa del marito di Gisele Bundchen L’evento che tutta America aspetta si è svolto nella notte, ovvero la 55esima edizione del Super Bowl NFL che ha visto la vittoria della squadra di casa dei Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady che hanno battuto per 31 a 9 Kansas City Chiefs. Lo stadio, a sorpresa è stato aperto a 25mila spettatori una cifra ridicola visto i numeri a cui sono abituati di solito gli americani ma simbolica dato il momento. L’uomo della serata è stato Tom Brady che a 43 anni ha compiuto una piccola grande impresa conquistando il settimo anello e il record di anzianità come MVP (miglior giocatore) della rassegna. Nell’intervallo non è mancato il solito show: su tutti l’esibizione di TheWeekend che ha contributo versando 7 ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) La 55esima edizione del torneo simbolo della NFL ha visto trionfare la squadra di casa del marito di Gisele Bundchen L’evento che tutta America aspetta si è svolto nella notte, ovvero la 55esima edizione delNFL che ha visto la vittoria della squadra di casa dei Tampa Bay Buccaneers di Tomche hanno battuto per 31 a 9 Kansas City Chiefs. Lo stadio, a sorpresa è stato aperto a 25mila spettatori una cifra ridicola visto i numeri a cui sono abituati di solito gli americani ma simbolica dato il momento. L’uomo della serata è stato Tomche a 43 anni ha compiuto una piccola grande impresa conquistando il settimo anello e il record di anzianità come MVP (miglior giocatore) della rassegna. Nell’intervallo non è mancato il solito show: su tutti l’esibizione di TheWeekend che ha contributo versando 7 ...

