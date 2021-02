Sedicenne ucciso con una coltellata | voleva sedare una rissa

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Josh Dunne, giovane promessa del calcio irlandese, è morto all’età di 16 anni a causa di una. Aveva provato aunaassieme ad un suo amico, anche lui colpito e ferito gravemente. La ricostruzione delle tristi vicende è stata fatta, nelle ore successive, dall’Irish Sun, ma gli inquirenti stanno mantenendo per il momento il massimo riserbo. Lae la morte di Josh Dunne Secondo le prime ricostruzioni, Josh Dunne si trovava in giro assieme ad un amico quando hanno notato che stava scoppiando una violentatra 3 uomini. La lite era sorta nel momento in cui 2 rider hanno notato un uomo che cercava di rubare una delle loro biciclette nel parcheggio di un supermercato. I rider si sono lanciati all’inseguimento del ladro, riuscendo a fermarlo e dando vita ad una ...

Il 16enne Josh Dunne è morto in seguito ad un coltellata a Dublino, stava provando a sedare una rissa tra 3 uomini, era una promessa del calcio ...