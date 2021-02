Sanremo, prefetto Intini: “Non saranno necessarie zone rosse o chiusure” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Quello che a noi interessa è l’impatto sulla città. Abbiamo individuato quali possono essere alcune criticità, ma è un lavoro in itinere e non c’è nulla di deciso. Abbiamo anche valutato che non sarà necessario emettere provvedimenti drastici come zone rosse, chiusure e via dicendo”. Queste le dichiarazioni del prefetto di Imperia, Alberto Intini, durante il vertice sulla sicurezza per il Festival di Sanremo, tenutosi in prefettura, alla presenza del sindaco della città, Alberto Biancheri, dell’Asl e delle forze dell’ordine. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Quello che a noi interessa è l’impatto sulla città. Abbiamo individuato quali possono essere alcune criticità, ma è un lavoro in itinere e non c’è nulla di deciso. Abbiamo anche valutato che non sarà necessario emettere provvedimenti drastici comee via dicendo”. Queste le dichiarazioni deldi Imperia, Alberto, durante il vertice sulla sicurezza per il Festival di, tenutosi in prefettura, alla presenza del sindaco della città, Alberto Biancheri, dell’Asl e delle forze dell’ordine. SportFace.

