Sampaoli Marsiglia, sì con riserva: la clausola del tecnico argentino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Marsiglia sembra aver trovato il sostituto di Villas Boas: Jorge Sampaoli infatti avrebbe accettato la corte del club francese. I dettagli Jorge Sampaoli è il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Villas Boas sulla panchina del Marsiglia. Il tecnico portoghese ha lasciato i francesi dopo la fine del mercato e gli screzi con la società. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Sampaoli avrebbe accettato la richiesta dei francesi ma con riserva: vorrebbe concludere prima il campionato con l’Atletico Mineiro e poi liberarsi per il Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilsembra aver trovato il sostituto di Villas Boas: Jorgeinfatti avrebbe accettato la corte del club francese. I dettagli Jorgeè il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Villas Boas sulla panchina del. Ilportoghese ha lasciato i francesi dopo la fine del mercato e gli screzi con la società. Secondo quanto riportato da RMC Sport,avrebbe accettato la richiesta dei francesi ma con: vorrebbe concludere prima il campionato con l’Atletico Mineiro e poi liberarsi per il. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Lavori in corso per provare a trovare l'accordo definitivo - Fprime86 : RT @DiMarzio: Lavori in corso per provare a trovare l'accordo definitivo - BerithMayCry : RT @DiMarzio: Lavori in corso per provare a trovare l'accordo definitivo - Marseillaiis143 : RT @DiMarzio: Lavori in corso per provare a trovare l'accordo definitivo - paxer89 : RT @DiMarzio: Lavori in corso per provare a trovare l'accordo definitivo -

Ultime Notizie dalla rete : Sampaoli Marsiglia Sportitalia - Marsiglia, Mazzarri ancora in corsa per la panchina

Di recente, però, anche il Marsiglia avrebbe avviato con l'ex Torino che rappresenterebbe l'alternativa a Jorge Sampaoli, che ha una clausola rescissoria molto alta con l'Atletico Mineiro. A ...

Marsiglia, si insiste per Sampaoli

Commenta per primo Il Marsiglia insiste per Sampaoli . Come riporta Sky Sport , il club francese stanno lavorando col tecnico argentino, ora all' Atletico Mineiro , per trovare un accordo: in caso di fumata bianca, ...

Olympique Marsiglia, si insiste per Sampaoli GianlucaDiMarzio.com Sampaoli Marsiglia, sì con riserva: la clausola del tecnico argentino

Il Marsiglia sembra aver trovato il sostituto di Villas Boas: Jorge Sampaoli infatti avrebbe accettato la corte del club francese. I dettagli ...

Marsiglia, Sampaoli ha detto di sì: solo ad una condizione

Il Marsiglia sta lavorando sul mercato per trovare un nuovo allenatore e rimettersi in carreggiata per un posto in Europa, dopo le dimissioni di Villas-Boas. Jorge Sampaoli sembrerebbe il tecnico più ...

Di recente, però, anche ilavrebbe avviato con l'ex Torino che rappresenterebbe l'alternativa a Jorge, che ha una clausola rescissoria molto alta con l'Atletico Mineiro. A ...Commenta per primo Ilinsiste per. Come riporta Sky Sport , il club francese stanno lavorando col tecnico argentino, ora all' Atletico Mineiro , per trovare un accordo: in caso di fumata bianca, ...Il Marsiglia sembra aver trovato il sostituto di Villas Boas: Jorge Sampaoli infatti avrebbe accettato la corte del club francese. I dettagli ...Il Marsiglia sta lavorando sul mercato per trovare un nuovo allenatore e rimettersi in carreggiata per un posto in Europa, dopo le dimissioni di Villas-Boas. Jorge Sampaoli sembrerebbe il tecnico più ...