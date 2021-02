Safer Internet Day | sempre connesso un ragazzo su 5 I consigli degli esperti | i rischi per i più piccoli

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Si celebra domani 9 febbraio ilDay, la giornata internazionale per la sicurezza sulla Rete. Si tratta di un momento di riflessione sul web, le sue opportunità e i suoi pericoli. Un evento istituito dalla Commissione Europea. L’appuntamento, all’insegna dello slogan Together for a better, quest’anno cade appunto il 9 febbraio, con numerose iniziative da parte di istituzioni pubbliche e aziende. Anche 5 ore al giorno di connessione Una data particolarmente importante perché, con l’emergenza sanitaria della pandemia di Covid, il digitale ha inciso notevolmente sulla vita delle ragazze e dei ragazzi in tutto il mondo. Sorprendenti i risultati di una ricerca realizzata da Skuola.net e università di Firenze e Roma per Generazioni Connesse, progetto cofinanziato dalla Ue. Dai dati emerge che 6 adolescenti su 10 ...

InnovazioneGov : #RepubblicaDigitale, con il suo coordinatore @n_iacono, promuove la due giorni di eventi organizzati dal… - MIsocialTW : Il 9 febbraio è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole della rete. Il Ministero d… - LavoroLazio_com : Safer Internet Day: attesi oltre 200.000 studenti alla diretta streaming di #cuoriconnessi Polizia di Stato e Unieu… - telefonoazzurro : Il secondo panel di questo pomeriggio dedicato al #SID2021 si chiude con la riflessione su un modello europeo di… - chiarapatarino : Safer Internet Day: ecco come rendere i giovani ambasciatori della sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Safer Internet

Si chiama #cuoriconnessi l'iniziativa promossa dalla Polizia in occasione delDay, giornata mondiale per la sicurezza in rete. Domani, martedì 9 febbraio alle 10, si terrà una diretta streaming sul sito poliziadistato.it, cuoriconnessi.it ed anche sul canale ...Fenomeni, purtroppo in aumento, e che proprio alla vigilia delDay, impongono di fare un bilancio sui numeri.È l’invito di Fondazione Carolina che per il Safer Internet Day lancia insieme a Pepita LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI – #Toolbox per rendere migliore e più sicura l’esperienza in rete. Gli operatori di F ...ROMA - Il 9 febbraio è il Safer Internet Day, una giornata internazionale istituita nel 2004 dalla Commissione europea e celebrata in 170 Paesi in tutto il mondo sotto il motto di "Together for a ...