Riapertura piscine e palestre | il documento con le regole

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lezioni singole in palestra, 10 metri quadri in piscina: il parere del Cts sul nuovo protocollo dello sport. La decisione sarà presa nel prossimo Dpcm

L'articolo Verso ladie palestre, Mattia Murtas: "Gli atleti rischieranno di pagare di più" proviene da Casteddu On line .Verso ladie palestre: gli atleti rischieranno di pagare di più.Vanno dunque fissate alcune regole che essenzialmente ruotano intorno all’individualità degli allenamenti e al distanziamento, nonchè al rispetto delle basilari norme igieniche anti-Covid. Nelle regio ...Dieci metri quadri per persona in piscina e soltanto lezioni individuali in palestra: sono tra le regole principali proposte dal ministero dello ...