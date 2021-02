PlayStation Store, tantissimi giochi in sconto a meno di 15 euro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il PlayStation Store ha deciso di lanciare tantissimi sconti per i giochi della PS4, disponibili a meno di 15 euro Mentre Sony è alle prese con le difficoltà nella fornitura delle nuove PS5 in tutto il mondo, non si è certamente dimenticata dei possessori di PS4. Tantissime le offerte e le iniziative che stanno venendo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilha deciso di lanciaresconti per idella PS4, disponibili adi 15Mentre Sony è alle prese con le difficoltà nella fornitura delle nuove PS5 in tutto il mondo, non si è certamente dimenticata dei possessori di PS4. Tantissime le offerte e le iniziative che stanno venendo L'articolo proviene da Inews.it.

Gabriel86573832 : Bruno bruno bruno #PS4share - NieAXO : Zero Time Dilemma The Final Decision (Gold) :) - Vypeer_ : RT @SimoSlide: @Sygmaaah è un down Pt.2 #PS4share - Vypeer_ : RT @SimoSlide: @Sygmaaah è un down Pt.1 #PS4share - Vypeer_ : RT @SimoSlide: Con chi cazzo gioco?? (Clip completa) #PS4share -