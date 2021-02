Pierpaolo Pretelli innamorato: Giulia Salemi recita un copione? (Di lunedì 8 febbraio 2021) La coppia ha vissuto alti e bassi tutta la settimana e questa sera è arrivato il momento del chiarimentoLa puntata si è aperta con un confronto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Chiamati ad un confronto diretto in super Led, i due uno di fronte all’altra si sono affrontati. Pierpaolo ha ceduto e ha dichiarato di essersi innamorato, precisando anche di aver preso posizione difendendo Giulia da Tommaso Zorzi con il quale il rapporto è naufragato. Lo ha fatto sabato scorso, mentre Giulia non era presente. Su questo punto però, dopo aver visto la clip sulle loro liti, Pierpaolo le dice:“Sono stato sempre accanto, e ho cercato di darti dei consigli, però non posso mettermi in mezzo a cose che non mi riguardano, come il rapporto tra te ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) La coppia ha vissuto alti e bassi tutta la settimana e questa sera è arrivato il momento del chiarimentoLa puntata si è aperta con un confronto tra. Chiamati ad un confronto diretto in super Led, i due uno di fronte all’altra si sono affrontati.ha ceduto e ha dichiarato di essersi, precisando anche di aver preso posizione difendendoda Tommaso Zorzi con il quale il rapporto è naufragato. Lo ha fatto sabato scorso, mentrenon era presente. Su questo punto però, dopo aver visto la clip sulle loro liti,le dice:“Sono stato sempre accanto, e ho cercato di darti dei consigli, però non posso mettermi in mezzo a cose che non mi riguardano, come il rapporto tra te ...

