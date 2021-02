Oroscopo 9 febbraio 2021: Ariete demotivati, Capricorno intraprendenti (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Oroscopo del 9 febbraio 2021 denota un momento un po’ instabile per gli Ariete. I Capricorno, invece, saranno decisi e pieni di spirito d’iniziativa. Cancro e Acquario state lontani dai battibecchi. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Nel corso della giornata odierna è meglio non sovraccaricarsi di impegni. Oggi vi sentite un po’ demotivati e scarichi, per tale ragione, sarebbe opportuno riflettere un attimo prima di cimentarvi in nuovi progetti. Emotivamente siete un po’ instabili, pertanto, sentite il bisogno dell’affetto delle persone care. Toro. La settimana è cominciata con una marcia in più rispetto alla precedente. Oggi vi sentite un po’ più sereni, pertanto, potreste essere pervasi dalla voglia di cimentarvi in nuovi ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) L’del 9denota un momento un po’ instabile per gli. I, invece, saranno decisi e pieni di spirito d’iniziativa. Cancro e Acquario state lontani dai battibecchi.daa Vergine. Nel corso della giornata odierna è meglio non sovraccaricarsi di impegni. Oggi vi sentite un po’e scarichi, per tale ragione, sarebbe opportuno riflettere un attimo prima di cimentarvi in nuovi progetti. Emotivamente siete un po’ instabili, pertanto, sentite il bisogno dell’affetto delle persone care. Toro. La settimana è cominciata con una marcia in più rispetto alla precedente. Oggi vi sentite un po’ più sereni, pertanto, potreste essere pervasi dalla voglia di cimentarvi in nuovi ...

CorriereCitta : #Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio 2021: ecco le previsioni segno per segno - ilbassanese : Martedì 9 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo - chiccheinform : Oroscopo Paolo Fox Domani, 9 febbraio 2021 - zazoomblog : Oroscopo settimanale breve: previsioni dall’8 al 14 febbraio - #Oroscopo #settimanale #breve: - Giuly65311982 : RT @VanityFairIt: Impossibile non immaginarlo così, per sempre giovane e bello (avhttp://bit.ly/1wKS3jK#rì, nel 1955). Oggi #JamesDean avre… -