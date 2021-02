Napoli, per la prima volta il Servizio Civile con Associazione Lgbt (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche quest’anno i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni potranno prendere parte al Servizio Civile ed offrire un importante contributo alla comunità oltre che affacciarsi al mondo del lavoro. A Napoli, per la prima volta, ci sarà anche la possibilità di aderire al progetto dell’Associazione iKen Onlus, Associazione Lgbt. L’Associazione presiede la struttura confiscata alla camorra dal Comune di Napoli intitolata a Silvia Ruotolo. iKen Onlus quindi lancia il bando del Servizio Civile tramite il progetto Freedom. Si basa sull’assistenza alle persone più fragili della comunità Lgbt, il primo di accompagnamento ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche quest’anno i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni potranno prendere parte aled offrire un importante contributo alla comunità oltre che affacciarsi al mondo del lavoro. A, per la, ci sarà anche la possibilità di aderire al progetto dell’iKen Onlus,. L’presiede la struttura confiscata alla camorra dal Comune diintitolata a Silvia Ruotolo. iKen Onlus quindi lancia il bando deltramite il progetto Freedom. Si basa sull’assistenza alle persone più fragili della comunità, il primo di accompagnamento ...

