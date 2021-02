“Muori…” Cantante uccisa a coltellate dal marito | l’ultimo post di Piera è da brividi I colleghi sotto choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La 32enne,Napoli, è stata ritrovata domenica mattina – 7 febbraio – nel bagno della propria abitazione nel quartiere Cruillas di Palermo. L’uomo, 37 anni, è stato arrestato per omicidio aggravato e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo. Interrogato del pubblico ministero Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò ha confessato ed è stato fermato per omicidio aggravato. Prima di uccidere la moglie, ha portato i tre figli – di cui due gemelli – dai nonni, per poi tornare a casa e compiere l’omicidio. I rapporti tra i due erano tesi e complicati da tempo, probabilmente per motivi di gelosia. I vicini raccontano di liti ripetute e violente già da diversi mesi. A casa è divampata la lite per motivi di gelosia. L’uomo ha preso un coltello da cucina colpendo più volte la moglie. Poi è sceso per recarsi dai carabinieri. L’ennesimo femminicidio era stato ...