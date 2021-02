Mondiali Cortina, Bassino e Brignone attese in superG (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI – Falsa partenza ai Mondiali di sci a Cortina d'Ampezzo: neve e pioggia hanno reso la pista pericolosa per le atlete e hanno costretto gli organizzatori ad annullare la combinata femminile che slitta a lunedì prossimo. Quella che doveva essere la prima giornata di gare è stata caratterizzata da qualche sprazzo d'azzurro che ad intermittenza di qualche minuto ha lasciato intravvedere la sommità delle maestose Tofane. Tutto rinviato a martedì e ai prossimi giorni perché al meteo non si comanda: giuria ed organizzazione hanno provato a guardare alle previsioni dei prossimi giorni che danno cielo sereno e soprattutto basse temperature, una ‘manna' per lo sci alpino. Un cambio di programma quasi in extremis con il supergigante femminile che resta programmato martedì (ore 13 e non al mattino) sulla pista Olympia delle Tofane, quindi combinata maschile ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI – Falsa partenza aidi sci ad'Ampezzo: neve e pioggia hanno reso la pista pericolosa per le atlete e hanno costretto gli organizzatori ad annullare la combinata femminile che slitta a lunedì prossimo. Quella che doveva essere la prima giornata di gare è stata caratterizzata da qualche sprazzo d'azzurro che ad intermittenza di qualche minuto ha lasciato intravvedere la sommità delle maestose Tofane. Tutto rinviato a martedì e ai prossimi giorni perché al meteo non si comanda: giuria ed organizzazione hanno provato a guardare alle previsioni dei prossimi giorni che danno cielo sereno e soprattutto basse temperature, una ‘manna' per lo sci alpino. Un cambio di programma quasi in extremis con il supergigante femminile che resta programmato martedì (ore 13 e non al mattino) sulla pista Olympia delle Tofane, quindi combinata maschile ...

