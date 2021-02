Milinkovic-Savic: “Abbiamo vinto 6 gare di fila ma il bello comincia adesso. Testa all’Inter” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lazio è reduce da 6 vittorie di fila in questo inizio di 2021. I biancocelesti si ritrovano di nuovo in zona Champions e domenica sera faranno visita all’Inter a San Siro. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic, ha così parlato: “Abbiamo portato a casa quello che volevamo, per sfruttare anche le sconfitte delle altre squadre. Sapevamo il valore del Cagliari e Abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. Ci mancava la continuità, ora ne Abbiamo vinte sei di fila e non vogliamo fermarci. Ora Testa all’Inter”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lazio è reduce da 6 vittorie diin questo inizio di 2021. I biancocelesti si ritrovano di nuovo in zona Champions e domenica sera faranno visitaa San Siro. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista biancoceleste, ha così parlato: “portato a casa quello che volevamo, per sfruttare anche le sconfitte delle altre squadre. Sapevamo il valore del Cagliari eportato a casa una vittoria fondamentale. Ci mancava la continuità, ora nevinte sei die non vogliamo fermarci. Ora”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SerieA : ?? Efficienza tecnica al 95% ???? Determinante sia in fase di possesso, sia in interdizione. ?? Completa il 50% dei pa… - BeppeLoveUs : Quindi Barella > Luis Alberto - Milinkovic Savic ? Bevete di meno - callmegoodlife : RT @laziopage: Milinkovic-Savic ha vinto 10 duelli aerei in #LazioCagliari, miglior dato individuale degli ultimi 3 anni. Per trovare un nu… - ntocndy : RT @marifcinter: Sacrifichereste Esposito per arrivare a Milinkovic Savic? - flamanc24 : RT @laziopage: In #LazioCagliari Milinkovic-Savic è stato anche top player per key passes (3), passaggi riusciti nella 3/4 avversaria (17),… -