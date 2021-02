Macron insultava la Nato | ora se la porta in casa

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarà la città francese di Tolosa ad ospitare il nuovo centro d'eccellenza delladedicato allo studio delle tecnologie spaziali in ambito militare. La decisione è stata presa il 28 gennaio ma è stata ufficialmente annunciata soltanto il cinque febbraio. La nuova realtà sarà quindi allestita presso Centro spaziale di Tolosa (Cst), coinciderà anche con il quartier generale del comando spaziale militare francese e verrà organizzato presso il Centro nazionale di studi spaziali, noto come Cnes. Si tratterà del 27° centro di eccellenza dell'Alleanza atlantica presso il quale saranno addestrati i militari e qualificati nuovi capi e specialisti provenienti da vari Paesi membri e loro partner, in modo da raggiungere uno standard comune molto elevato destia migliorare l'interoperabilità delle dottrine militari nonché condividere, sperimentare e ...