LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 3-6 | 2-6 | 5-4 Australian Open in DIRETTA | che cuore per l’azzurro!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLIIN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 15-40 NOOOOOO!! Passante deviato dal nastro, la palla esce per pochi centimetri. Non pensiamoci più. Let sul servizio ad uscire del canadese. Un’arma letale. 0-40sta giocando sulle righe! In rete il diritto del canadese. Dai adesso, Jannik! 0-30 Grandissimo, ha preso a pallatein questo scambio. Alé, alé, alé! 0-15 Eccezionale passante di diritto di! 5-4 Lungo il diritto del canadese,tiene il servizio. 40-15 Eccezionale risposta vincente disulla prima di. 40-0 Servizio e diritto di. L’azzurro ...