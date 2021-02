Lazio, Milinkovic-Savic: “Non voglio vincere per me, ma per la squadra” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, che nel match di ieri sera contro il Cagliari allo Stadio Olimpico, valido per la 21esima giornata di Serie A e vinto 1-0 dai padroni di casa, ha regalato l’assist a Ciro immobile per il vantaggio biancoceleste, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della partita con un commento speciale dedicato alla sua squadra: “Non voglio vincere per me, voglio vincere per la mia squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il centrocampista dellaSergej, che nel match di ieri sera contro il Cagliari allo Stadio Olimpico, valido per la 21esima giornata di Serie A e vinto 1-0 dai padroni di casa, ha regalato l’assist a Ciro immobile per il vantaggio biancoceleste, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della partita con un commento speciale dedicato alla sua: “Nonper me,per la mia”. SportFace.

sportface2016 : #Lazio, #MilinkovicSavic: 'Non voglio vincere per me ma per la squadra' - Manca_95 : @WazzaFit La Lazio è la squadra con il centrcampo più completo d'Italia perché Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkov… - GianpaoloIacov1 : RT @Eroubriaca: Oggi è la giornata mondiale del Belotti è più forte di Immobile, Kessie è più forte di Milinkovic, Mkhitaryan è più forte d… - danilo71L : RT @MicaMonterosso: Il piccoletto marito della Parodi, il Karma e la #SerieA che si “dimentica” #Milinkovic ... Ci vuole pazienza... #Mic… - LeonardoM1900 : RT @Eroubriaca: Oggi è la giornata mondiale del Belotti è più forte di Immobile, Kessie è più forte di Milinkovic, Mkhitaryan è più forte d… -