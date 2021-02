La rete Talitha Kum spinge Twitter storm di preghiera contro la tratta

vaticannews_it : #5febbraio #PapaFrancesco prenderà parte, lunedì 8 febbraio, alla Maratona mondiale online di preghiera contro la t… - RedattoreSocial : Tratta, la rete Talitha Kum promuove un 'twitterstorm' di preghiera. @TalithaKumRome #PrayAgainstTrafficking… - scriptandclick : Cari amici, domani 8 febbraio sarà la Giornata mondiale contro la tratta di persone. Talitha Kum, rete mondiale del… - rotondo_roberto : RT @vaticannews_it: #5febbraio #PapaFrancesco prenderà parte, lunedì 8 febbraio, alla Maratona mondiale online di preghiera contro la tratt… - FilomenaGallo55 : RT @vaticannews_it: #5febbraio #PapaFrancesco prenderà parte, lunedì 8 febbraio, alla Maratona mondiale online di preghiera contro la tratt… -

Ultime Notizie dalla rete : rete Talitha

Dire

Una ricorrenza che viene vissuta con una maratona di preghiera (online) proposta daKum , ladella vita consacrata, sul tema della Giornata: "Economia senza tratta di persone", in cui ...In un comunicato l'organizzazione propone il testo per alcuni tweet, tra i quali "Oggi è la Giornata mondiale di preghiera contro la tratta. Preghiamo per un'economia che non sia sostenuta dall'...In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, è partita questa mattina una maratona di preghiera.In occasione della VII Giornata mondiale di preghiera e riflessione. Dall'Oceania alle Americhe un momento mondiale condiviso per un'economia senza tratta #PrayAgainstTrafficking ...