“La canzone nostra”, singolo di Mace con Blanco e Salmo è stato certificato disco d’oro (Di lunedì 8 febbraio 2021) “La canzone nostra”, il nuovo singolo di Mace nato dalla collaborazione con Blanco e Salmo uscito venerdì 8 gennaio per Island Records/ Universal Music Italia, conquista per la terza settimana consecutiva la numero uno della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia, totalizzando oltre 12 milioni di stream e viene certificato disco d’oro.Il video ha esordito al numero uno delle tendenze di YouTube ed è attualmente nella top 10 dei video più visti, registrando oltre 4 milioni di views. Il brano domina le chart di Spotify, mantenendo il primo posto della classifica Top 50 – Italia e posizionandosi ottavo in Viral 50 – Global. “La canzone nostra” entra inoltre nella Top 10 della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) “La”, il nuovodinato dalla collaborazione conuscito venerdì 8 gennaio per Island Records/ Universal Music Italia, conquista per la terza settimana consecutiva la numero uno della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia, totalizzando oltre 12 milioni di stream e viene.Il video ha esordito al numero uno delle tendenze di YouTube ed è attualmente nella top 10 dei video più visti, registrando oltre 4 milioni di views. Il brano domina le chart di Spotify, mantenendo il primo posto della classifica Top 50 – Italia e posizionandosi ottavo in Viral 50 – Global. “La” entra inoltre nella Top 10 della ...

RobRe62 : RT @Treccani: ?? Sono sotto la pioggia Come la prima volta A cantarti 'Nel blu dipinto di blu' Era la canzone nostra 'Canzone' (anticamente… - MusicTvOfficial : Disco d'Oro per il singolo La canzone nostra di @macemilano #Blanco #Salmo - crawlinback2y0u : RT @Treccani: La canzone a cui si riferiscono Mace, Blanco e Salmo in 'LA CANZONE NOSTRA' è un breve componimento lirico destinato a essere… - crawlinback2y0u : RT @Treccani: ?? Sono sotto la pioggia Come la prima volta A cantarti 'Nel blu dipinto di blu' Era la canzone nostra 'Canzone' (anticamente… - giiutomlinson : confermate che right now è la nostra canzone?????? -