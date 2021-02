In Veneto 18 decessi e 188 persone in terapia intensiva. Zaia: «I dati calano meno: attorno a noi un contagio più aggressivo» – Il video (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato 442 nuovi casi di Coronavirus, per un totale di 317.278 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le vittime dell’ultima giornata sono invece 18, per un bilancio che ha raggiunto i 9.299 decessi. I numeri ospedalieri rilevano invece 1.824 persone ricoverate per Coronavirus. Di queste, 188 si trova in terapia intensiva, in calo di una unità da ieri. Il totale delle persone dimesse è invece di 14.903. «Il calo non è più cosi importante come avveniva fino a poco tempo fa. attorno a noi c’è un contagio molto più vivace e aggressivo», avverte il presidente del Veneto, Luca Zaia, presentando i dati quotidiani. In questo momento, dice ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore ilha registrato 442 nuovi casi di Coronavirus, per un totale di 317.278 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le vittime dell’ultima giornata sono invece 18, per un bilancio che ha raggiunto i 9.299. I numeri ospedalieri rilevano invece 1.824ricoverate per Coronavirus. Di queste, 188 si trova in, in calo di una unità da ieri. Il totale delledimesse è invece di 14.903. «Il calo non è più cosi importante come avveniva fino a poco tempo fa.a noi c’è unmolto più vivace e», avverte il presidente del, Luca, presentando iquotidiani. In questo momento, dice ...

539th : Dopo 5 regioni con il 14% della malattia: ??109% delle diagnosi di una settimana fa ??108% dei PCR ??129% degli AR ??po… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – 8 febbraio: ricoveri stabili, 18 decessi – Gli ospedali - 539th : Veneto 442 vs 510 (0,9x)?? PCR in aumento (1,1x)?? AR in aumento (1,4x)?? 18 decessi (1,4% dei ricov)?? UTI stabili?? or… - olga453901841 : RT @tgvenetonews: #COVID19 Oggi in#Veneto altri 442 nuovi positivi e 18 decessi. #Zaia :'dati in calo ma non illudiamoci. Gli assembramenti… - tgvenetonews : #COVID19 Oggi in#Veneto altri 442 nuovi positivi e 18 decessi. #Zaia :'dati in calo ma non illudiamoci. Gli assembr… -