Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza: l'omicidio in un buco di 15 minuti. La figlia disperata: 'Non dovevo andare via' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilenia Fabbri aveva 46 anni: è stata trovata morta, sgozzata, poco prima dell'alba di sabato in un vano cucina nel suo appartamento di via Corbara alle porte del centro di Faenza, nel ravennate. E la ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021)aveva 46 anni: è stata trovata morta, sgozzata, poco prima dell'alba di sabato in un vano cucina nel suo appartamento di via Corbara alle porte del centro di, nel ravennate. E la ...

danilomattedi : RT @luisabetti: Piera Napoli, Ilenia Fabbri e Luljeta Heshta tre #femminicidi in un giorno all'arma bianca: per quanto tempo ancora accette… - giannileft : RT @luisabetti: Piera Napoli, Ilenia Fabbri e Luljeta Heshta tre #femminicidi in un giorno all'arma bianca: per quanto tempo ancora accette… - pbenedetti50 : RT @luisabetti: Piera Napoli, Ilenia Fabbri e Luljeta Heshta tre #femminicidi in un giorno all'arma bianca: per quanto tempo ancora accette… - esmeraldarizzi : RT @luisabetti: Piera Napoli, Ilenia Fabbri e Luljeta Heshta tre #femminicidi in un giorno all'arma bianca: per quanto tempo ancora accette… - Piergiulio58 : Omicidio Faenza, Ilenia Fabbri accoltellata all'alba in casa: nessuna ipotesi esclusa- -