Grave lutto per Giuseppe Povia: "Buon paradiso papà" - (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantautore ha affidato ai social network il messaggio di addio al padre, deceduto all'età di 88 anni, ricevendo l'affetto dei suoi fan "Non ti dico 'riposa in pace' perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa". Così Giuseppe Povia ha annunciato su Instagram la morte di suo padre. Il cantautore lombardo ha scelto di farlo pubblicamente, condividendo un vecchio scatto dai colori sbiaditi in cui lui e suo padre appaiono felici e sereni durante la sua infanzia. È carico di tristezza e rimpianto il messaggio di addio che Povia ha affidato al web nelle scorse ore. Parole legate ai ricordi di anni trascorsi insieme e che ora assumono i toni della tristezza per l'improvvisa scomparsa. "Ciao papà, sei stato un grande - ha scritto ancora sulla sua pagina Instagram l'artista milanese - ...

