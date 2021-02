Governo: , Tasso (Maie) ‘per coronavirus per Draghi meglio ripresa lenta che stop and go’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “E’ opportuno ricordare ai cittadini di non abbassare la guardia” in riferimento alla pandemia, “rispettando le prescrizioni emanate, perchè una ripresa anche se lenta, come è stato ricordato dal professor Draghi, è da preferire a questa sorta di stop and go che stiamo vivendo in questo momento”. Lo ha affermato Antonio Tasso, del Maie, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “E’ opportuno ricordare ai cittadini di non abbassare la guardia” in riferimento alla pandemia, “rispettando le prescrizioni emanate, perchè unaanche se, come è stato ricordato dal professor, è da preferire a questa sorta diand go che stiamo vivendo in questo momento”. Lo ha affermato Antonio, del, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario. L'articolo CalcioWeb.

