Governo: Fraccaro, ‘da superbonus +376% in 2 mesi, resti priorità’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Il superbonus al 110% è una delle misure più consistenti messe in campo per rilanciare la crescita e tutelare l’ambiente. Abbiamo lavorato a questa norma con l’obiettivo di far ripartire l’Italia grazie alla sostenibilità e i fatti ci danno ragione: gli interventi già ammessi a detrazione sono aumentati del 376% in soli due mesi, per un totale di 338 milioni di euro. Da dicembre a oggi il valore dei nuovi cantieri è passato da 537 a ben 2.960. Una crescita esponenziale straordinaria che va sostenuta continuando a lavorare al fine di rafforzare questa misura. Per favorire la transizione green e lo sviluppo sostenibile è necessario che il superbonus resti una priorità”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio uscente Riccardo Fraccaro, che in un post su Facebook ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Ilal 110% è una delle misure più consistenti messe in campo per rilanciare la crescita e tutelare l’ambiente. Abbiamo lavorato a questa norma con l’obiettivo di far ripartire l’Italia grazie alla sostenibilità e i fatti ci danno ragione: gli interventi già ammessi a detrazione sono aumentati del 376% in soli due, per un totale di 338 milioni di euro. Da dicembre a oggi il valore dei nuovi cantieri è passato da 537 a ben 2.960. Una crescita esponenziale straordinaria che va sostenuta continuando a lavorare al fine di rafforzare questa misura. Per favorire la transizione green e lo sviluppo sostenibile è necessario che iluna priorità”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio uscente Riccardo, che in un post su Facebook ...

