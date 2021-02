Governo, Draghi vuole prolungare l’anno scolastico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sul capitolo scuola, nelle consultazioni di oggi il premier incaricato Mario Draghi ha posto una serie di indicazioni e obiettivi. Innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario scolastico: i ragazzi hanno perso troppi giorni di scuola. Di qui l’ipotesi di un allungamento di un mese dell’anno scolastico fino a fine giugno. Secondo punto, il potenziamento del corpo docenti con l’obiettivo di arrivare preparati alla ripresa di settembre, prevedendo anche assunzioni perché non si ripeta il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono la scuola senza avere ancora i professori assegnati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sul capitolo scuola, nelle consultazioni di oggi il premier incaricato Marioha posto una serie di indicazioni e obiettivi. Innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario: i ragazzi hanno perso troppi giorni di scuola. Di qui l’ipotesi di un allungamento di un mese delfino a fine giugno. Secondo punto, il potenziamento del corpo docenti con l’obiettivo di arrivare preparati alla ripresa di settembre, prevedendo anche assunzioni perché non si ripeta il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono la scuola senza avere ancora i professori assegnati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

