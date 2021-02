Governo Draghi, Crimi: "Chiarezza dopo colloquio, poi voto iscritti M5S" (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Chi in queste ore si sta agitando per far prevalere la propria contrarietà, o meno, lo fa senza nemmeno conoscere quali iniziative politiche il presidente incaricato intende proporre, qual è il perimetro della maggioranza che supporterebbe questo Governo, se sarà composto di soli tecnici o anche di esponenti che siano espressione delle forze politiche". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, in vista della votazione in programma su Rousseau il 10 e l'11 febbraio: saranno gli iscritti ad esprimersi sulla posizione da adottare nei confronti del Governo Draghi. "Quando avremo fatto Chiarezza su tutti questi elementi, allora -dice Crimi - sottoporremo la decisione al voto dei nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Chi in queste ore si sta agitando per far prevalere la propria contrarietà, o meno, lo fa senza nemmeno conoscere quali iniziative politiche il presidente incaricato intende proporre, qual è il perimetro della maggioranza che supporterebbe questo, se sarà composto di soli tecnici o anche di esponenti che siano espressione delle forze politiche". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito, in vista della votazione in programma su Rousseau il 10 e l'11 febbraio: saranno gliad esprimersi sulla posizione da adottare nei confronti del. "Quando avremo fattosu tutti questi elementi, allora -dice- sottoporremo la decisione aldei nostri ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - Luce66098765 : RT @E_joebrown: @nicmax25 Appena Draghi è apparso all'orizzonte, non c'è più traccia di ristoratori affamati, baristi che non sanno come pa… - NicolaPorro : RT @QRepubblica: 'Mi auguro che ci sia il massimo confronto, la presenza di #Draghi penso che stia favorendo questo clima. La Lega però ha… -