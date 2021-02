GF Vip, esplode l’amore tra due ex vipponi. Il gossip-bomba: “Lei è fidanzata, la notizia non doveva uscire” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Colpo di scena fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5. In queste ore, infatti, alcuni rumors su una presunta relazione tra due ex gieffini è circolata prepotentemente. Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha dato un nome ai due protagonisti, che nella Casa non si sono mai incrociati, e quindi si sono ritrovati nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ed è qui che potrebbe essere scattato qualcosa. “La notizia doveva restare segreta”, ha detto il giornalista. Il gossip impazza in rete ma non ci sono conferme da parte dei due ex vipponi della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che in questi giorni ha visto l’espulsione dell’ennesimo concorrente di questa edizione. Si tratta di Alda D’Eusanio, che nella casa ha lanciato accuse molto pesanti sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Colpo di scena fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5. In queste ore, infatti, alcuni rumors su una presunta relazione tra due ex gieffini è circolata prepotentemente. Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha dato un nome ai due protagonisti, che nella Casa non si sono mai incrociati, e quindi si sono ritrovati nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ed è qui che potrebbe essere scattato qualcosa. “Larestare segreta”, ha detto il giornalista. Ilimpazza in rete ma non ci sono conferme da parte dei due exdella quinta edizione del Grande Fratello Vip, che in questi giorni ha visto l’espulsione dell’ennesimo concorrente di questa edizione. Si tratta di Alda D’Eusanio, che nella casa ha lanciato accuse molto pesanti sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, ...

