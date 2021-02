Francesco Baccini | chi è la sua compagna | flirt con una cantate?

Leggi su chenews

(Di lunedì 8 febbraio 2021)sarà tra gli ospiti del ‘Grande Fratello Vip‘, ma chi è la suacon una cantante famosa?, Fonte foto: GettyImagesAmatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione,sarà tra gli ospiti che allieteranno la serata del ‘Grande Fratello Vip‘, ma chi è la sua: quella relazione con Dolcenera. Come sicuramente già sapranno i tantissimi seguaci del noto reality show condotto da Alfonso Signorini, anche questa sera la trasmissione offrirà tantissime emozioni, risate, lacrime e molto altro. LEGGI ANCHE >>> Alba Parietti, dolci parole per lei: “so quanto sia stata importante” LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2021 ...