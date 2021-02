Fiorentina, Toni: “Manca un progetto. Ribery? Non poteva fare di meglio” (Di martedì 9 febbraio 2021) “A Firenze si compra tanto per salvare il momento e non per un progetto. Sulla carta la rosa della Fiorentina non è peggio di quella del Sassuolo, ma hanno un progetto. Bisognerebbe capire come si vuole impostare questi 2 o 3 anni, con quali giocatori, con quale allenatore. Si vuole salvare l’immediato come con Iachini di cui non si era innamorati del gioco”. Queste le dichiarazioni di Luca Toni intervenuto nel corso della trasmissione ‘Zona Mista’ su RTV38 in merito al mercato della Fiorentina. “Ribery? E’ venuto con tanto entusiasmo, ha fatto abbastanza bene, ma poteva fare meglio – ha proseguito Toni – E’ stato frenato da qualche problemino fisico. Ci si aspetta troppo da lui e Vlahovic e gli altri finiscono per ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “A Firenze si compra tanto per salvare il momento e non per un. Sulla carta la rosa dellanon è peggio di quella del Sassuolo, ma hanno un. Bisognerebbe capire come si vuole impostare questi 2 o 3 anni, con quali giocatori, con quale allenatore. Si vuole salvare l’immediato come con Iachini di cui non si era innamorati del gioco”. Queste le dichiarazioni di Lucaintervenuto nel corso della trasmissione ‘Zona Mista’ su RTV38 in merito al mercato della. “? E’ venuto con tanto entusiasmo, ha fatto abbastanza bene, ma– ha proseguito– E’ stato frenato da qualche problemino fisico. Ci si aspetta troppo da lui e Vlahovic e gli altri finiscono per ...

