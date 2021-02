Draghi ai partiti: “Calendario scolastico da rivedere”. E tra i punti chiave “gli aiuti alle banche” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro governo dovrà “rimodulare il Calendario scolastico” dell’anno in corso, per recuperare i “numerosi giorni persi”. E’ uno dei punti che Mario Draghi avrebbe posto in cima all’agenda di governo, nei colloqui con i partiti. Il premier incaricato avrebbe inoltre sottolineato che bisogna evitare che ci siano quest’anno molte migliaia di cattedre vacanti come lo scorso anno. Alla ripresa dopo l’estate. Gli otto punti illustrati da Draghi ai partiti In tutto sarebbero otto i punti – o meglio macro aree – che Draghi ha elencato alle delegazioni delle forze politiche incontrate a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni. “Ha parlato molto lui e c’è stato poco spazio per le domande da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il futuro governo dovrà “rimodulare il” dell’anno in corso, per recuperare i “numerosi giorni persi”. E’ uno deiche Marioavrebbe posto in cima all’agenda di governo, nei colloqui con i. Il premier incaricato avrebbe inoltre sottolineato che bisogna evitare che ci siano quest’anno molte migliaia di cattedre vacanti come lo scorso anno. Alla ripresa dopo l’estate. Gli ottoillustrati daaiIn tutto sarebbero otto i– o meglio macro aree – cheha elencatodelegazioni delle forze politiche incontrate a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni. “Ha parlato molto lui e c’è stato poco spazio per le domande da ...

