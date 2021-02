De Rossi: “Mettere in discussione Fonseca è follia. Spalletti il tecnico che mi ha influenzato di più” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il corso allenatori a Coverciano sta andando bene. Purtroppo siamo online e non in presenza, per quattro ore al giorno. Il gruppo WhatsApp della classe in compenso regala delle gioie. Fiorentina? Al di là della squadra non ero pronto perché non avevo il patentino. Poi sull’essere pronto a livello personale lo sai solo e soltanto quando ci provi. Lo stesso ho detto per Pirlo quest’estate quando ha scelto di accettare una sfida complicatissima come quella della Juventus. Chiudo dicendo che iniziare in una piazza calda, che ti da quelle emozioni lì mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe”. Queste le dichiarazioni di Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, che è intervenuto nella diretta Twitch su ‘BoboTv’. “La mia idea di calcio? Non c’è un calcio che posso dire mio. Tutti gli allenatori devono prendere sputi e ‘scopiazzare’ i migliori. Guardiola è il ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il corso allenatori a Coverciano sta andando bene. Purtroppo siamo online e non in presenza, per quattro ore al giorno. Il gruppo WhatsApp della classe in compenso regala delle gioie. Fiorentina? Al di là della squadra non ero pronto perché non avevo il patentino. Poi sull’essere pronto a livello personale lo sai solo e soltanto quando ci provi. Lo stesso ho detto per Pirlo quest’estate quando ha scelto di accettare una sfida complicatissima come quella della Juventus. Chiudo dicendo che iniziare in una piazza calda, che ti da quelle emozioni lì mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe”. Queste le dichiarazioni di Daniele De, ex centrocampista e capitano della Roma, che è intervenuto nella diretta Twitch su ‘BoboTv’. “La mia idea di calcio? Non c’è un calcio che posso dire mio. Tutti gli allenatori devono prendere sputi e ‘scopiazzare’ i migliori. Guardiola è il ...

