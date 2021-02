Daydreamer, trama 8 febbraio 2021: Huma innamorata? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anticipazioni Daydreamer 8 febbraio 2021 con grande attenzione su Huma che sembra avere un certo feeling con qualcuno di inaspettato. Ecco cosa vedremo oggi! I dubbi di Can e Sanem Puntata DayDremer oggi 8 febbraio 2021 con tantissimi colpi di scena che vedono alcuni protagonisti presi da storie incredibili. Nuovissimi i colpi di scena che alimentano la puntata di oggi in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.40 su Canale 5 e noi non vediamo l'ora di vedere come va avanti questo intreccio di sguardi e - a volte - incomprensioni. Ma ci sarà mai un happy ending? Intanto nella puntata di Daydreamer oggi arriva nel quartiere un ospite inatteso ovvero Mithat. Nihat ha un fratello gemello che non passa di certo inosservato soprattutto agli occhi di Huma ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anticipazionicon grande attenzione suche sembra avere un certo feeling con qualcuno di inaspettato. Ecco cosa vedremo oggi! I dubbi di Can e Sanem Puntata DayDremer oggi 8con tantissimi colpi di scena che vedono alcuni protagonisti presi da storie incredibili. Nuovissimi i colpi di scena che alimentano la puntata di oggi in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.40 su Canale 5 e noi non vediamo l'ora di vedere come va avanti questo intreccio di sguardi e - a volte - incomprensioni. Ma ci sarà mai un happy ending? Intanto nella puntata dioggi arriva nel quartiere un ospite inatteso ovvero Mithat. Nihat ha un fratello gemello che non passa di certo inosservato soprattutto agli occhi di...

Cvaleriamr : Solo io vedo un di somiglianza (come trama) tra #SenCalKalpimi e #DayDreamer ?? - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dall'8 al 12 febbraio 2021 *KlausMary*… - lwjs_bunnies : i primi due giorni di libertà li ho spesi a guardare daydreamer (per la trama, giuro) invece di fare qualsiasi cosa… - ItsLucyEm : DayDreamer trama Turchia: Can rivede la giovane Aydin al cinema, la riconosce dal profumo - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La #trama di #stasera -