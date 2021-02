Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 8 febbraio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17 anni ha iniziato una carriera come modella a livello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 8 febbraio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17ha iniziato unacome modella a livello ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - MarioManca : Nessuno può permettersi di giudicare la scelta di Dayane Mello di restare nella Casa. Nessuno, piaccia o meno il pe… - tvbsks : @brrosmellobr È sempre colpa di Dayane Mello - Gliocchinonmen1 : @dayane_mello_fp No secondo me no...Giulia ha detto che non ha mai raggiunto il piacere...capito no?....quindi no ??… -

