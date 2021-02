Covid, dal Regno Unito rassicurano sull’efficacia di AstraZeneca sulla variante inglese (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il virologo Jonathan Van-Tam, deputy chief medical officer e collaboratore del ministro della Sanità del Regno Unito Matt Hancock ha assicurato che il vaccino AstraZeneca contro il Covid sta producendo efficaci risultati nel Paese contro tutte le forme prevalenti. Van-Tam nel corso del consueto briefing quotidiano da Downing Steet sull’evoluzione della pandemia ha infatti ristretto i timori per una minore efficacia mostrata dal vaccino in Sud Africa alla sola variante sudafricana, presente solo in “pochi casi” nel Regno Unito. Nella giornata di ieri, infatti, il Sud Africa ha sospeso temporaneamente l’uso del vaccino della casa anglo-svedese visti risultati “minimali” del siero sui soli casi non gravi della variante che si sta diffondendo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il virologo Jonathan Van-Tam, deputy chief medical officer e collaboratore del ministro della Sanità delMatt Hancock ha assicurato che il vaccinocontro ilsta producendo efficaci risultati nel Paese contro tutte le forme prevalenti. Van-Tam nel corso del consueto briefing quotidiano da Downing Steet sull’evoluzione della pandemia ha infatti ristretto i timori per una minore efficacia mostrata dal vaccino in Sud Africa alla solasudafricana, presente solo in “pochi casi” nel. Nella giornata di ieri, infatti, il Sud Africa ha sospeso temporaneamente l’uso del vaccino della casa anglo-svedese visti risultati “minimali” del siero sui soli casi non gravi dellache si sta diffondendo ...

repubblica : Dal reparto Covid i pensieri notturni di Iacopo Melio: 'Guardiamo le stelle, cambiamo il modo di vedere le cose' - Agenzia_Italia : Una suora di 116 anni è guarita dal Covid - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - laquilarinasce : RT @santangelo_s: Il vantaggio competitivo di #SputnikV (il primo #vaccino davvero operativo al mondo) potrebbe derivare - come ipotizzavam… - AleSalvi12 : RT @LaRazionale: Questo venerdì 12 febbraio in occasione del #DarwinDay parliamo di evoluzione e Covid-19, con il presidente della Società… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dal Oltre 1 metro di neve a Cortina, salta la gara d'apertura

Se il Covid ha minacciato il regolare svolgimento dei Mondiali di sci in programma dal 7 al 21 febbraio, a mettere i bastoni tra le ruote ci ha pensato ora la neve nel giorno dell'inaugurazione, un ossimoro.

Cuba offrirà gratuitamente il vaccino anti - Covid ai turisti

... e nel 'pacchetto vacanze' verrà offerta loro anche la vaccinazione gratuita contro il Covid - 19. ... Il direttore dell'istituto Finlay, Vicente Vérez, citato dal giornale La Noticia , assicura che il ...

Notti a denti stretti? Colpa dello stress da pandemia, ma è in arrivo lo ‘yoga della bocca’

Nel 2020 sono aumentati i casi di "bruxismo", ossia il digrignare i denti inconsapevolmente, specie di notte. L’ansia da pandemia è infatti causa di un ...

Covid, Perugia zona rossa. Il dottor Giannico: "Virus mutato, sta cambiando tutto. Qui inizia la terza ondata"

La Vecchia, nuovo giallo Covid: 'Ecco perché si sono ancora così tanti morti'. L'indice di contagio ha raggiunto quota 1,18. E intanto aumentano i ricoverati per Covid, 484 pazienti, il numero più alt ...

Se ilha minacciato il regolare svolgimento dei Mondiali di sci in programma7 al 21 febbraio, a mettere i bastoni tra le ruote ci ha pensato ora la neve nel giorno dell'inaugurazione, un ossimoro.... e nel 'pacchetto vacanze' verrà offerta loro anche la vaccinazione gratuita contro il- 19. ... Il direttore dell'istituto Finlay, Vicente Vérez, citatogiornale La Noticia , assicura che il ...Nel 2020 sono aumentati i casi di "bruxismo", ossia il digrignare i denti inconsapevolmente, specie di notte. L’ansia da pandemia è infatti causa di un ...La Vecchia, nuovo giallo Covid: 'Ecco perché si sono ancora così tanti morti'. L'indice di contagio ha raggiunto quota 1,18. E intanto aumentano i ricoverati per Covid, 484 pazienti, il numero più alt ...