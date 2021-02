Coronavirus, a Roma città 413 nuovi casi. 782 in totale nel Lazio. I dati dell'8 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) Quattrocentotredici nuovi casi di Coronavirus a Roma città, 195 nei Comuni della provincia capitolina e 174 nel resto del territorio regionale. Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 nella regione Lazio. Leggi su romatoday (Di martedì 9 febbraio 2021) Quattrocentotredicidi, 195 nei Comunia provincia capitolina e 174 nel resto del territorio regionale. Sono 782 ipositivi al Covid19 nella regione

Fantacalcio : Roma, Zaniolo negativo al Coronavirus: nel mirino il ritorno in campo - happyproudpuppy : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Vaccino over 80 superate le 200 mila prenotazioni (201028) di cui oltre 122 mi… - happyproudpuppy : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Vaccino over 80, nella data odierna, aggiornato alle ore 8, superate le 70 mil… - happyproudpuppy : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Vaccino over 80, nella data odierna, aggiornato alle ore 20, superate le 23 mi… - happyproudhuman : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Vaccino over 80, nella data odierna, aggiornato alle ore 20, superate le 23 mi… -